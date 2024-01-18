Фармацевты объяснили, как при покупке лекарства не нарваться на подделку

При покупке лекарств нужно всегда отдавать предпочтение аптекам, а не магазинам, чтобы не нарваться на фальсификат, рассказала исполнительный директор союза «Национальная фармацевтическая палата» Елена Неволина. Осторожными нужно быть и при заказе препаратов на маркетплейсах, где часто продаются подделки, предупредила она, выступая в пресс-центре НСН.

«Если человек покупает лекарство в аптеке, то можно быть уверенным на 100%, что он не приобретет там фальсификат. В отличие от магазинов, в аптеках есть входной контроль, система качества, все проверяется», — объяснила эксперт.

Часто лекарства россияне покупают на маркетплейсах, так как они привлекают более низкой ценой. Однако в интернете высок риск купить фальсификат или препараты, которые неправильно хранили, считает фармэксперт. В качестве примера она привела «Оземпик», который должен обязательно храниться при температуре до +8 градусов. Покупатель не может быть уверенным, что это условие соблюдалось при хранении и доставке лекарства.

Если же все-таки покупка совершается в интернете, то нужно всегда внимательно изучать продавца.

«Если указано ООО, то есть сомнения. Если же есть слово «аптека», то, скорее всего, это витрина, представит препарат аптека, — объяснила Неволина. — Сейчас много появилось лекарств, ввезенных из стран ЕАЭС, например, из Казахстана. Но их лучше не покупать, потому что мы не знаем, в каких условиях это везли».

Помимо этого, россиянам посоветовали использовать приложение «Честный знак» для определения подлинность препаратов.

Напомним, в Госдуме сообщали о планах создания в России передвижных аптечных пунктов. Работать над соответствующим законопроектом депутаты планируют во время весенней сессии.

Ранее ученые нашли лекарство, которое снижает риск развития диабета.