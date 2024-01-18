Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Фармацевты объяснили, как при покупке лекарства не нарваться на подделку

Фармэксперт Неволина: лекарства в магазинах часто продаются поддельные

close
100%
РИА «Новости»

При покупке лекарств нужно всегда отдавать предпочтение аптекам, а не магазинам, чтобы не нарваться на фальсификат, рассказала исполнительный директор союза «Национальная фармацевтическая палата» Елена Неволина. Осторожными нужно быть и при заказе препаратов на маркетплейсах, где часто продаются подделки, предупредила она, выступая в пресс-центре НСН.

«Если человек покупает лекарство в аптеке, то можно быть уверенным на 100%, что он не приобретет там фальсификат. В отличие от магазинов, в аптеках есть входной контроль, система качества, все проверяется», — объяснила эксперт.

Часто лекарства россияне покупают на маркетплейсах, так как они привлекают более низкой ценой. Однако в интернете высок риск купить фальсификат или препараты, которые неправильно хранили, считает фармэксперт. В качестве примера она привела «Оземпик», который должен обязательно храниться при температуре до +8 градусов. Покупатель не может быть уверенным, что это условие соблюдалось при хранении и доставке лекарства.

Если же все-таки покупка совершается в интернете, то нужно всегда внимательно изучать продавца.

«Если указано ООО, то есть сомнения. Если же есть слово «аптека», то, скорее всего, это витрина, представит препарат аптека, — объяснила Неволина. — Сейчас много появилось лекарств, ввезенных из стран ЕАЭС, например, из Казахстана. Но их лучше не покупать, потому что мы не знаем, в каких условиях это везли».

Помимо этого, россиянам посоветовали использовать приложение «Честный знак» для определения подлинность препаратов.

Напомним, в Госдуме сообщали о планах создания в России передвижных аптечных пунктов. Работать над соответствующим законопроектом депутаты планируют во время весенней сессии.

Ранее ученые нашли лекарство, которое снижает риск развития диабета.

Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами