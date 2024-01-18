Стало известно, когда начнутся серийные поставки двигателей ПД-14

Серийные поставки двигателей ПД-14 стартуют в 2024 году. Об этом заявил заместитель гендиректора АО «ОДК» по стратегии и программному-проектному управлению Михаил Ремизов во время Дня промышленника в рамках форума-выставки «Россия», передает ТАСС.

«Год текущий — это год нашего контрактного обязательства по сертификации двигателя и начала серийных поставок», — сказал он.

В декабре 2022 года Минпромторг сообщал, что магистральный лайнер МС-21 с российскими двигателями ПД-14 и крылом из отечественных композитов получил одобрение Росавиации.

В январе 2024 года глава Минпромторга Российской Федерации Денис Мантуров заявил, что российские гражданские самолеты и МС-21 и Superjet планируется объединить под общий авиационный бренд. Он указывал, что конечное решение по данному вопросу будет объявлено в ближайшее время.

Ранее в России призвали признать и решить проблему «увядания» импортных самолетов.