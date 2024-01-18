Мигрант задержан по подозрению в поджоге машины россиянки после конфликта на дороге

В Геленджике задержали мигранта, подозреваемого в поджоге автомобиля женщины после конфликта на дороге. Об этом сообщает ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Сообщается, что местная жительница обратилась в правоохранительные органы и сообщила о возгорании своего автомобиля. На месте происшествия полиция обнаружила следы поджога — колесо иномарки было облито бензином. Сумма ущерба составила более 400 тысяч рублей.

По подозрению в совершении поджога задержали 37-летнего мужчину, приехавшего из соседней республики. Он пытался покинуть Краснодарский край.

«Со слов задержанного, потерпевшая при перестроении спровоцировала аварийную ситуацию. За это он ей отомстил», — сообщили в ведомстве.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье об умышленном уничтожении или порче имущества. Мужчине грозит до пяти лет заключения.

Ранее мужчина из Казахстана выступил против Нового года и поджег городскую елку.