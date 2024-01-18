Глава Башкирии возложил часть вины за массовые беспорядки на власти

Глава Башкирии Радий Хабиров после беспорядков в Баймаке заявил в Telegram-канале, что власти региона не позволят переводить происходящее в плоскость экстремизма и покажут истинное лицо организаторов волнений.

«С первого дня своей работы я сказал, что не буду терпеть экстремизм и попытки расшатывать ситуацию. Как глава Башкортостана, я должен защищать республику, людей от любой попытки раскачать межнациональное согласие – по признаку национальности, языка, веры», — написал глава республики.

По мнению Хабирова, сложившаяся ситуация не позволяет «надевать на себя маску доброго экоактивиста» и патриота.

«Группа лиц, часть из которых находится за рубежом, по сути являясь предателями, призывают к отделению Башкортостана от России. Они призывают к партизанской войне здесь», — написал глава Башкирии.

Массовые беспорядки в Баймаке начались 17 января у здания суда, где вынесли приговор по делу об экстремизме Фаилю Алсынову. Участники акции в поддержку Алсынова устроили потасовку с силовиками, после чего произошли задержания. К концу дня ситуация стабилизировалась.

Нескольких участников беспорядков арестовали. Заведено уголовное дело. Следственный комитет сообщал, что во время акции пострадали полицейские.

Ранее прокуратура открыла горячую линию после беспорядков в Башкирии.