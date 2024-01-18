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В Югре мужчина украл иконы из магазина и попытался сжечь их

В Югре задержали мужчину, который поджег украденные из магазина иконы

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Табылды Кадырбеков/РИА «Новости»

В Березовском районе ХМАО поймали вора, укравшего иконы из сельского магазина. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по региону.

Преступление произошло в селе Саранпауль еще в августе 2021 года. Тогда неизвестный, попытавшись проникнуть в местный магазин через дверь, разбил окно и вытащил из помещения то, до чего смог дотянуться. В итоге вор унес с собой три церковные иконы стоимостью около 3 тыс. рублей. Он собирался продать похищенное, но не сумел и решил сжечь иконы на пустыре. Однако два изображения святых уцелели в огне и были найдены полицейскими на том же месте через несколько дней.

«По факту кражи из магазина следователями ОМВД России по Березовскому району было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «б» ч.2 ст.158 УК РФ (Кража). Преступление оставалось нераскрытым», — пояснили в ведомстве.

Однако личность подозреваемого в конце концов была установлена. Фигуранта задержали, им оказался местный житель, родившийся в 2002 году. Он признался в содеянном и сейчас находится под подпиской о невыезде.

Ранее вооруженный грабитель забрал деньги из кассы, купил на них зажигалку и поджег купюры.

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