Супруги из Тюмени рассказали, на что потратят выигранный в лотерею миллиард рублей

Семейная пара из Тюмени Светлана и Юрий Семеновы выиграли в розыгрыше «Новогоднего миллиарда» от «Русского лото» 1 000 000 150 рублей. Об этом они рассказали kp.ru.

Лотерейные билеты они приобрели в декабре, на выигрыш супруги планируют купить более просторное жилье в Тюмени, часть средств — отдать детям, а также направить на лечение.

«Возможно, в будущем открою собственный логопедический кабинет, чтобы помогать детям с речевыми отклонениями. По случаю рубиновой свадьбы порадую себя украшением с рубином», — добавила победительница.

Часть от выигранных средств они также планируют потратить на адресную благотворительность. Получить свои деньги россияне смогут не позднее 180 дней с даты обращения за ними, после вычета налога им должны выплатить 850 100 128 рублей.

12 января сообщалось, что учительница сельской школы в селе Красная Сибирь Кочковского района Новосибирской области выиграла миллион рублей в лотерее. Она рассказала, что лотерейный билет получила в подарок от матери, которая каждый год дарит перед праздниками такие билеты. Счастливица отметила, что после получения выигрыша передаст его своей матери.

Ранее сообщалось, что британка выиграла в лотерею крупную сумму денег и рассорилась с семьей.