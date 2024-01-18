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Глава Башкирии рассказал о частичной вине властей в беспорядках из-за Алсынова

Глава Башкирии Хабиров: часть вины в беспорядках из-за Алсынова лежит на властях

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Максим Блинов/РИА Новости

Глава Башкирии Радий Хабиров заявил, что власти частично виноваты в возникновении ситуации с беспорядками, возникшими после приговора Фаилю Алсынову (Алчинову). Об этом он написал в своем Telegram-канале.

«Я переживаю – где-то есть наша вина, вина муниципалитетов, моя личная вина в том, что до конца не объяснили людям, до конца не раскрыли суть и содержание этих людей. Сейчас будем активно этим заниматься», — заверил Хабиров.

Он добавил, что будет защищать свой регион, как глава республики.

Массовые беспорядки в Баймаке начались 17 января у здания суда в Баймаке, где вынесли приговор по делу об экстремизме Фаилю Алсынову. Участники акции в поддержку Алсынова устроили потасовку с силовиками, после чего произошли задержания. К концу дня ситуация стабилизировалась.

Нескольких участников беспорядков арестовали. Заведено уголовное дело. Следственный комитет сообщал, что во время акции пострадали полицейские.

Ранее прокуратура открыла горячую линию после беспорядков в Башкирии.

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