Беглов прокомментировал инцидент с беспилотником в Ленинградской области

В результате атаки беспилотника в Ленинградской области никто не пострадал. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Александр Беглов.

«В связи с инцидентом, произошедшим в Ленинградской области, сообщаю. Пострадавших нет», — говорится в сообщении.

По словам Беглова, власти Петербурга и области находятся на постоянной связи с силовиками. Идет следствие.

ВСУ атаковали Ленинградскую область с помощью беспилотника в ночь на 18 января. Это произошло впервые с начала СВО. По информации Минобороны РФ, средства ПВО успешно справились с задачей и сбили БПЛА около 01:30 мск. Других подробностей из официальных источников не поступало.

По информации Shot, обломки украинского беспилотника, который нес на себе порядка 3 кг взрывчатки, обнаружили на территории «Петербургского нефтеналивного терминала». Кроме того, обломки дрона нашли в 5 км от терминала в Финском заливе.

Как пишет Telegram-канал Baza, всего дронов могло быть три. По данным канала, два из них подавили силами радиоэлектронной борьбы, и они упали в Финский залив. А еще один сбили над территорией нефтяного терминала. Отмечается, что рухнувший беспилотник взорвался на одной из элеваторных площадок морского порта в Кировском районе между резервуарами с мазутом. В результате начался пожар, который распространился на территории 130 квадратных метров.

Ранее мэр Москвы Собянин сообщил об уничтожении летевшего к столице БПЛА в Подольском городском округе.