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Мужчина оказался в машине с бандитами и спасся от них, врезавшись в патрульный автомобиль

В Красноярске мужчина врезался в патрульную машину, чтобы спастись от грабителей

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Depositphotos

В Красноярске мужчина пострадал от вымогателей, приехав на свидание с новой знакомой. Об этом рассказали в пресс-службе краевой полиции.

В феврале 2023 года местный житель познакомился в мессенджере с девушкой и договорился с ней о встрече в микрорайоне Солнечный. Молодой человек приехал на свидание, но к нему в машину подсели двое незнакомцев. Они попросили подвезти их за тысячу рублей, а затем один из пассажиров приставил к шее водителя нож и потребовал отдать ему все деньги. Мужчина не имел при себе наличных, и грабители заставили его ехать к ближайшему банкомату.

Во время поездки автомобилист заметил машину сотрудников ППС и врезался в нее на полном ходу, чтобы попросить полицейских о помощи. Он умолял задержать сидящих в его машине мужчин, и правоохранители доставили всех участников происшествия в отдел полиции.

Тогда вскрылась преступная схема, придуманная ранее судимым сибиряком, который сам пригласил потерпевшего на встречу со своей знакомой. К этому моменту мужчина совершил уже два аналогичных разбойных нападения и добыл таким образом 37 тыс. рублей. Также выяснилось, что в декабре 2022 года подозреваемый похитил у знакомого автомобиль, который впоследствии продал. По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело. На время расследования фигуранта отправили под стражу.

Ранее россиянка, которую пытал сожитель, спаслась от истязаний, специально устроив ДТП.

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