Врач назвала ранние и поздние симптомы коклюша

У коклюша есть ранние и поздние симптомы, в первые две недели у больного может появиться легкий кашель, который постепенно нарастает, также характерно повышение температуры до 38 градусов. Об этом kp.ru рассказала врач медицинской компании СберЗдоровье Суна Исакова.

«Возможны приступы кратковременной остановки дыхания. Поздние симптомы коклюша проявляются через две недели приступообразным мучительным кашлем, который значительно утомляет пациента. Кашель может беспокоить и по ночам, нарушая сон. Во время или после кашля может возникать рвота», — сообщила врач.

В более тяжелых случаях заболевания у пациента может быть более 20 приступов в сутки, что провоцирует нарушение дыхания, вызывает угнетенное сознание и судороги. По словам Исаковой, чаще всего коклюш проходит без осложнений. Однако иногда могут возникнуть энцефалопатия, судороги, кровотечение на фоне кашля, коклюшная пневмония. При появлении каких-либо симптомов болезни эксперт рекомендует сразу же обращаться к врачу.

Накануне детский аллерголог-иммунолог Минздрава Московской области, профессор, доктор медицинских наук Андрей Продеус говорил, что среди главных причин растущей заболеваемости коклюшем — изменение антигенной структуры инфекции и недостаточный уровень вакцинации, считают врачи. Причем это общемировая тенденция, которая проявлялась бы менее активно, если бы люди вовремя прививались, отметил он.

Ранее врач объяснил, чем коклюш отличается от ОРВИ и гриппа.