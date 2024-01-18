В Новосибирске более десяти человек отравились роллами из доставки

В Новосибирске зарегистрированы случаи отравления роллами из доставки готовой еды. Об этом сообщает управление Роспотребнадзора по региону.

У всех пострадавших диагностировали заболевание острой кишечной инфекцией. Известно, что местные жители покупали готовую еду в доставке японской еды «Харакири».

Специалисты Роспотребнадзора отобрали пробы и провели исследования готовых блюд, сырья и помещения. Выяснилось, что владельцы нарушили санитарно-эпидемиологические требования к организации питания.

«Выдано предписание о проведении дополнительных противоэпидемических мероприятий. C 15 января 2024 года деятельность предприятия не осуществляется», – сообщается в публикации.

Специалисты передали информацию о произошедшем в прокуратуру региона.

Как сообщает ТАСС, продукцией отравились 14 человек. По данным vn.ru, количество пострадавших составляет около 20 человек.

Ранее в тобольском детском саду более 50 детей отравились едой из столовой.