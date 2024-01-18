Отказ от прививок может вызвать новую эпидемию в России

За октябрь 2023 года в России было зарегистрировано 7,2 тыс. случаев коклюша, что превышает показатели прошлого года в 17,3 раза. Согласно годовому статистическому отчету Росстата, за первые 10 месяцев текущего года количество случаев инфекции составило 27,8 тыс., что почти в девять раз больше, чем за весь 2022 год. Опрошенные газетой «Известия» эксперты говорят о своей обеспокоенности ситуацией и отмечают, что причина роста заболеваемости прежде всего в недостаточной вакцинации в последние годы.

В 2022 году в России было выявлено 3,1 тыс. случаев коклюша, а в 2021 году — всего 1,1 тыс. За последние шесть лет наибольшее количество заболевших было зарегистрировано в 2019 году — 14,4 тыс. случаев.

По данным Росстата, заболеваемость коклюшем в России за 2015–2020 годы колебалась от 5,4 до 14,4 тыс. случаев в год. Однако в 2023 году заболеваемость резко возросла и продолжает расти каждый месяц. В январе было зарегистрировано всего 0,4 тыс. случаев, а в июне уже более 2 тыс. случаев.

Некоторые регионы также столкнулись с вспышками заболевания. Например, в ноябре 2023 года в Самарской области диагноз был поставлен 208 жителям, в то время как в ноябре 2022 года — всего одному.

По словам Роспотребнадзора, карантинные меры, введенные в связи с пандемией COVID-19, снизили заболеваемость коклюшем и корью. Однако после снятия ограничений в России, как и в других странах, начался циклический подъем заболеваемости коклюшем и корью. Роспотребнадзор проводит информационную работу с населением о необходимости вакцинации. Ведомство также отметило, что ситуация с заболеваемостью коклюшем и корью контролируемая.

Ранее врач общей практики Денис Прокофьев рассказал, что основным симптомом коклюша является приступообразный лающий кашель, который не проходит длительное время.

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