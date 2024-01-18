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На Курильском вулкане Эбеко произошел выброс пепла

На вулкане Эбеко на Курильских островах произошел пепловый выброс

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МЧС РФ по Сахалинской области

На вулкане Эбеко, расположенном на Курильских островах, был зафиксирован выброс пепла. Об этом сообщает Telegram-канал ГУ МЧС России по Сахалинской области.

По имеющимся данным, пепловый выброс произошел на высоту до трех километров над уровнем моря. Шлейф пепла распространился в восточном направлении на расстояние свыше пяти километров.

В городе Северо-Курильске выпадение пепла не наблюдается. Также не ощущается запах сероводорода.

МЧС подчеркнуло, что угрозы для жизнедеятельности населения нет.

Ранее сообщалось, что вулкан Эбеко, расположенный на острове Парамушир Большой Курильской гряды, выбросил пепел на высоту 2,5 километра над уровнем моря.

До этого сообщалось, что Ключевской вулкан выбросил столб пепла высотой до 14 километров.

Ранее специалист по природным катастрофам предупредил о возникновении смерчей в России.

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