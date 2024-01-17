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Россиянина осудили на 3,5 года колонии за изготовление 25 млн рублей фальшивых денег

Житель Белгородской области осужден за изготовление 25 млн рублей фальшивых денег

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Shutterstock

В Белгородской области огласили приговор местному жителю, который напечатал более 25 миллионов рублей фальшивых денег. Об этом сообщает «МВД Медиа».

Житель Белгорода организовал в своем доме лабораторию по изготовлению фальшивок, мужчина длительное время изучал технологии изготовления рублевых банкнот и выпускал фальшивые пятитысячные купюры.

«На преступление он решился, вдохновившись примером советского фальшивомонетчика Виктора Баранова. Фигурант несколько месяцев искал информацию о способах изготовления поддельных банкнот и даже обращался за консультациями в типографии», — сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.

В ходе обыска в доме белгородца были изъяты ноутбук, сканер, принтер, самодельный станок для нанесения водяных знаков, клише для имитации защитной ленты и фальшивые деньги на сумму 25 миллионов рублей. Приговором суда обвиняемому назначено 3,5 года лишения свободы.

Ранее россиянке выдали пенсию билетами «Банка приколов».

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