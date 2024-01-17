Российские врачи спасли девочку-подростка с комом волос в желудке

Врачи Республиканской детской больницы Удмуртии извлекли из желудка девочки-подростка ком волос весом 900 граммов. Об этом сообщили в пресс-службе минздрава республики.

По словам медиков, подросток поступила в больницу с жалобами на боли в области желудка, которые длились не менее шести месяцев. Обследование показало, что в желудке девочки сформировалось инородное тело из проглоченных волос.

Оперировавшие врачи рассказали, что ком волос заполнял почти весь орган и переходил в двенадцатиперстную кишку. Сейчас юная пациентка чувствует себя хорошо, ее выписали домой.

Ранее чеченские врачи спасли 11-летнюю девочку, после того, как у нее в желудке обнаружили трехкилограммовый ком волос.