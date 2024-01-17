Врач предупредила о вреде пакетированных соков

Фруктовые соки считаются полезной пищей, однако это утверждение справедливо лишь к свежевыжатым сокам. Пакетированные же можно смело отнести к категории вредных продуктов. Об этом «Газете.Ru» рассказала врач-эндокринолог «СМ-Клиника» Анжела Толмасова.

«В пакетированных соках отсутствуют витамины. Они могут храниться много месяцев. Это огромное преимущество для производителя, но не для нас. Высокая температура, используемая при подготовке соков к столь длительному хранению, уничтожает в них все витамины», — объяснила она.

Кроме этого, для производства таких соков используют фрукты низкого качества.

«В состав ингредиентов пакетированных соков входят химические вещества (например, патулин), которые используются для поддержания вкуса и одновременно для удаления возможных неприятных запахов, что указывает на применение продуктов низкого качества. Химические вещества также могут обладать генотоксичностью», — добавила врач.

По словам Толмасовой, соки, на этикетке которых написано «без консервантов», считаются безопасными и полезными, однако их приготовление связано с удалением кислорода (деоксигенацией), что ухудшает качество используемых фруктов и овощей, и даже может стать опасным для здоровья.



«Свежевыжатые соки имеют великолепный вкус и натуральную сладость. В производстве же эти задачи достигаются с помощью добавления сахара и искусственных ароматизаторов. Эти ингредиенты вредны для организма, особенно для почек, создавая дополнительную нагрузку на их фильтрационную способность», — сказала она.

Множество дополнительных ингредиентов, таких как консерванты, искусственные ароматизаторы и другие, используемые в производстве пакетированных соков, могут повлиять на многие системы организма, в том числе и на репродуктивную систему мужчины и женщины, вызывая снижение фертильности и либидо, добавила медик.

«В связи с добавлением сахара, пакетированные соки имеют большую калорийность, чем свежевыжатые. Эти экстра-калории могут стать причиной прибавки массы тела и возникновения абдоминального ожирения, которое способно вызывать такие осложнения, как сердечно-сосудистые заболевания и диабет. Кроме того, дополнительные сахара являются великолепной пищей для микроорганизмов, что может повлечь за собой проблемы пищеварительного тракта, что также немаловажно», — подчеркнула эксперт.

Пакетированные соки также содержат простые (легкоусваиваемые) углеводы, которые при потреблении моментально поднимают уровень глюкозы в крови. Если такая ситуация продолжается длительное время, то, в конечном итоге, она может привести к диабету.

«Свежевыжатые соки богаты клетчаткой, в то время как в пакетированных ее нет вообще. У некоторых фруктов самые важные питательные вещества содержатся в кожуре, однако пакетированные соки лишены их. И даже если производители утверждают обратное, в упаковках содержатся лишь искусственные элементы, а не натуральная клетчатка», — резюмировала врач Толмасова.

Ранее врач назвала продукты, от которых стоит отказаться во время простуды.