Выставку »Россия» посетил пятимиллионный гость. Им стала семилетняя жительница города Катайска Курганской области Полина Дмитриева, приехавшая в Москву вместе с мамой, папой и младшим братом. Об этом сообщили организаторы выставки.

Семья Полины Дмитриевой получила памятный подарок от АНО «Дирекция выставки достижений «Россия»» и правительства Вологодской области — сертификат на поездку в резиденцию Деда Мороза в Великий Устюг с персональной экскурсией и фотосессией.

Обращаясь к семье победительницы, гендиректор АНО «Дирекция выставки достижений «Россия»» Наталья Виртуозова отметила, что новогодние праздники завершились для Дмитриевых большим чудом.

«Полиночка, ты стала пятимиллионным посетителем выставки Россия. И благодаря этому повезет и твоим родителям и братишке — всей вашей дружной семье. Мы за вас очень рады!» — поздравила Дмитриевых Виртуозова.

Для победительницы и ее семьи организовали экскурсию по павильону № 75, в том числе по экспозиции Вологодской области.

Кроме того, девочку познакомили с настоящим Дедом Морозом, который лично пригласил победительницу и ее семью в гости.

Дмитриева пообещали, что приедут все вместе.

«Полиночка, вместе с родителями, с братиком мы приглашаем вас в новогоднюю сказку — к нам на родину Дедушки Мороза в Великий Устюг всей семьей. Ждем вас и от души поздравляем», — сказал заместитель губернатора Вологодской области Сергей Жестянников.

Мама семейства Светлана Дмитриева заявила, что просто не верит случившемуся чуду.

«У меня слезы, смотрите, от радости и неожиданности. Мы просто поехали с семьей в отпуск. Решили погулять по выставке в Москве — все говорят, как тут красиво. И тут такое событие! Мы еще сами не верим, что это все на самом деле!» — сказала Светлана Дмитриева.

Организаторы выставки отмечают, что каждой неделей число посетителей площадки возрастает — если между приходом на выставку трех- и четырехмиллионного посетителей прошло 18 дней, то пятый миллион гостей выставка приняла всего за 12 дней.

Международная выставка-форум «Россия» — это важнейшие достижения страны, собранные на одной площадке. Гостей выставки ждут культурные мероприятия, деловая и образовательная программа. Посетителям представлены экспозиции 89 регионов России, ведущих федеральных ведомств, корпораций и общественных организаций. Выставка продлится на территории ВДНХ до 12 апреля.

Международная выставка-форум «Россия» — это важнейшие достижения страны, собранные на одной площадке. Гостей выставки ждут культурные мероприятия, деловая и образовательная программа. Посетителям представлены экспозиции 89 регионов России, ведущих федеральных ведомств, корпораций и общественных организаций.

Выставка продлится на территории ВДНХ до 12 апреля.