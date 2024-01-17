Отдых на туристической базе с собакой закончился для россиянки уголовным делом

Жительница Приморья, чья собака напала на базе отдыха на ребенка, предстанет перед судом. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Приморского края.

Ее обвиняют по уголовной статье «причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности». В августе 2023 года жительница Арсеньева отдыхала на базе отдыха в селе Перевозное. Вместе с собой женщина привезла аляскинского маламута. Собака бегала по базе без поводка и намордника и в какой-то момент набросилась на мальчика 2013 года рождения. Она укусила ребенка за лицо и руку. Ему потребовалась медицинская помощь, а после заживления ран на их месте остались шрамы.

Ранее питбуль без намордника набросился на женщину с собакой в Тюмени.