На журналистку Баронову завели дело о дискредитации армии

На журналистку Марию Баронову завели дело по статье о дискредитации армии. Соответствующие материалы поступили в Тверской суд Москвы.

Дело по статье 20.2, ч. 5 зарегистрировано 17 января.

«Еще раз по поводу этой новости. Я не знаю за что, я узнала позже вас всех. Завтра схожу в суд к секретарю, узнаю», — написала Баронова в своем Telegram-канале.

Она уточнила, что речь идет об административной, а не уголовной статье.

15 января сообщалось, что комиссия кабинета министров России по законопроектной работе одобрила проект официального отзыва на инициативу о конфискации имущества у граждан, осужденных за фейки об армии страны. Зампред комитета Госдумы по экономической политике Артем Кирьянов заявил, что в России нужно начать конфисковать имущество граждан, распространяющих фейки о Вооруженных силах РФ, чтобы прекратить подобную деятельность.

Ранее СК огласил число уголовных дел о дискредитации ВС России за два года.