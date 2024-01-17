Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

На журналистку Баронову завели дело о дискредитации армии

На журналистку Марию Баронову завели дело о дискредитации армии

close
100%
Freepik.com

На журналистку Марию Баронову завели дело по статье о дискредитации армии. Соответствующие материалы поступили в Тверской суд Москвы.

Дело по статье 20.2, ч. 5 зарегистрировано 17 января.

«Еще раз по поводу этой новости. Я не знаю за что, я узнала позже вас всех. Завтра схожу в суд к секретарю, узнаю», — написала Баронова в своем Telegram-канале.

Она уточнила, что речь идет об административной, а не уголовной статье.

15 января сообщалось, что комиссия кабинета министров России по законопроектной работе одобрила проект официального отзыва на инициативу о конфискации имущества у граждан, осужденных за фейки об армии страны. Зампред комитета Госдумы по экономической политике Артем Кирьянов заявил, что в России нужно начать конфисковать имущество граждан, распространяющих фейки о Вооруженных силах РФ, чтобы прекратить подобную деятельность.

Ранее СК огласил число уголовных дел о дискредитации ВС России за два года.

Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами