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Патриарх лишил сана архимандрита Кирилла за нарушение клятвы верности РПЦ

Архимандрита РПЦ Кирилла лишили сана указом Патриарха

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Сергей Гунеев/РИА Новости

Патриарх Кирилл лишил сана архимандрита Кирилла, ранее служившего в Киеве вместе с духовенством Константинопольского патриархата. Об этом говорится в указе, опубликованном на сайте Московской епархии.

«Архимандриту Кириллу (Говоруну). Настоящим, на основании решения епархиального церковного суда Московской епархии от 31.10.2023 г., Вы извергаетесь из священного сана в связи с нарушением 25 правила Святых Апостолов», — говорится в указе.

По 25-му правилу Святых Апостолов священника могут лишить сана, в частности, за клятвопреступление.

31 октября Епархиальный церковный суд Московской епархии постановил лишить архимандрита Кирилла священного сана. До того патриарх Кирилл запретил его в служении из-за нарушения «обязательства верности Русской православной церкви, что выразилось, в том числе, в сослужении с архиереями и священнослужителями Константинопольской церкви, с которой решением Священного синода прервано евхаристическое общение по причине грубого вторжения на каноническую территорию Украинской православной церкви».

13 января протоиерея Алексея Уминского лишили сана за отказ читать молитву со словами о победе России.

13 мая 2023 года за самовольное изменение текста молитвы «О Святой Руси» Церковный суд Москвы решил лишить священного сана клирика храма святого апостола Андрея Первозванного в Люблино иерея Иоанна Коваля.

Ранее патриарх Кирилл лишил священного сана философа Андрея Кураева (признан в РФ иностранным агентом).

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