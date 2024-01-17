Дрозденко назвал сроки строительства метро в Кудрово

Ленинградская область заинтересована в том, чтобы и правительство Российской Федерации, и правительство Санкт-Петербурга нашли возможность уложиться в срок до конца 2027 года по строительству метро. Об этом заявил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко, сообщается на сайте правительства 47 региона.

«Мы понимаем, что есть сложности со строительством станции метрополитена в Санкт-Петербурге. Один из основных проблемных моментов – это необходимость софинансирования из федерального бюджета. Мы уверены, что это вопрос совместного решения», — сказал он.

Дрозденко добавил, что в районе Кудрово уже ведутся работы по реконструкции улично-дорожной сети.

«Мы уже приступили к строительству развязки в районе будущей станции метро. Мы начали реализацию проекта создания транспортно-перегрузочного узла в районе Кудрово, который будет востребован и среди жителей Ленинградской области, и Санкт-Петербурга. Там появится крупнейший автобусный вокзал. Сегодня зарезервированы земельные участки для депо», — отметил губернатор.

Напомним, ранее «Фонтанка» писала о том, что проектирование оранжевой линии метро Санкт-Петербурга до станции «Кудрово» не включено в план закупок «Метростроя Северной столицы» на 2024 год.