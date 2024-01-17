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Воспитателя ивановского детского сада обвинили в истязании детей

В Иванове воспитателя детского сада подозревают в истязании детей

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Depositphotos

В Ивановской области возбуждено уголовное дело в отношении педагога детского сада, женщину подозревают в истязании воспитанника. Об этом сообщает С У СК РФ региона в Telegram-канале.

По данным следствия, в ноябре и декабре 2023 года 30-летняя воспитатель детского сада применяла физическую силу к малолетним детям, за непослушание она била двух трехлетних девочек, связывала им руки и заклеивала рты скотчем.

По факту истязаний детей возбуждено уголовное дело, обстоятельства произошедшего устанавливаются, следователи также выясняют, пострадали ли от действий обвиняемой другие воспитанники.

Ранее под Волгоградом в детском саду мальчик упал со шкафа и лишился фаланги пальца.

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