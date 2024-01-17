Азербайджанцы — патриоты России пожалуются в Госдуму на депутата Толстого

Союз азербайджанцев России ответил вице-спикеру Госдумы Петру Толстому, назвавшему диаспоры и землячества легализованной мафией. Как заявил «Газете.Ru» вице-президент союза Элунур Гусейнов, в национальные диаспоры объединяются люди, желающие сохранить свою культуру и традиции, поэтому Толстому следует извиниться за свои слова.

«Россия — многонациональная страна, это и наша родина. Мы здесь живем. Я с уважением отношусь к Толстому, да и лично знаю его. Учитывая его сегодняшние настроения, понимаю, что ситуация в мире неоднозначная, но хочу сказать, что Россия — такая более солидарная с национальными обычаями страна, чем Франция или другие европейские государства. Национальные диаспоры — это не мафиозные группировки. Это люди, которые пытаются сохранить свою культуру, обычаи на территории РФ, где бы они ни жили. Мы сами занимаемся интеграцией, чтобы люди не были ассимилированы, помнили своих предков, свои обычаи, традиции. Так же и татары, башкиры, удмурты, чуваши, чеченцы, дагестанцы. За пределами России они создают землячества, с его слов, там мафиозная организация создается?», — сказал он.

Гусейнов напомнил, что закон о национально-культурной автономии был принят Госдумой и подписан президентом России, поэтому своими высказываниями депутат Толстой «сам себя дискредитирует». Гусейнов считает, что Толстому нужно извиниться.

«Я в корне не согласен с его высказыванием, и никак невозможно такие меры принимать. Я считаю, что он должен извиниться перед всеми народами, которых оскорбляют его высказывания. Я считаю себя оскорбленным его комментарием. Я здесь живу с девяностых годов, я гражданин РФ и считаю себя патриотом России. Я этнический азербайджанец, но я считаю себя патриотом России. Я считаю, что мы будем писать в Госдуму и в комиссию по регламенту, пусть его высказывали рассмотрят. Будем обращаться в Федеральное агентство по делам национальностей к (Игорю – «Газета.Ru») Баринову, который курирует практически все национальные проекты, национальные организации», — пояснил он.

17 января депутат и вице-спикер Госдумы Петр Толстой назвал национальные диаспоры и общины легализованными мафиозными структурами. Так он прокомментировал информацию о том, что председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело против президента межрегионального узбекского землячества Усмана Баратова.

«Все эти национальные диаспоры, землячества и общины не что иное, как легализованные мафиозные структуры. Чем эти «землячества» лучше таких же, но корсиканских или сицилийских? Так же подкупают местную власть, «отмазывают» собственных боевиков, «крышуют» полулегальный бизнес и запугивают всех остальных», — написал депутат в своем Telegram-канале.

Ранее стало известно, что против главы узбекского землячества возбудят уголовное дело за оскорбление солдат.