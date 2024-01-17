Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В Удмуртии мужчина изуродовал лицо посетительнице кафе бутылкой из-под шампанского

В Удмуртии новый знакомый ударил женщину по голове бутылкой из-под шампанского

В Глазове мужчина изуродовал в кафе лицо местной жительницы. Об этом сообщили в пресс-службе полиции Удмуртии.

Посетитель кафе ударил пустой бутылкой из-под шампанского 30-летнюю женщину, с которой недавно познакомился. Потерпевшая получила рваную рану лба с обезображиванием лицевых мышц и рухнула на пол.

Злоумышленник скрылся, но вскоре его задержал участковый. Подозреваемым оказался 24-летний безработный молодой человек, в его отношении возбудили дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью. Сейчас фигурант находится в ИВС.

Ранее в Уфе мужчина сломал руку девушке и ударил по лицу ее подругу из-за отказа в знакомстве.

Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами