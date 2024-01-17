В Удмуртии мужчина изуродовал лицо посетительнице кафе бутылкой из-под шампанского

В Глазове мужчина изуродовал в кафе лицо местной жительницы. Об этом сообщили в пресс-службе полиции Удмуртии.

Посетитель кафе ударил пустой бутылкой из-под шампанского 30-летнюю женщину, с которой недавно познакомился. Потерпевшая получила рваную рану лба с обезображиванием лицевых мышц и рухнула на пол.

Злоумышленник скрылся, но вскоре его задержал участковый. Подозреваемым оказался 24-летний безработный молодой человек, в его отношении возбудили дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью. Сейчас фигурант находится в ИВС.

Ранее в Уфе мужчина сломал руку девушке и ударил по лицу ее подругу из-за отказа в знакомстве.