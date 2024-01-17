Полиция завела уголовное дело после беспорядков у суда, где вынесли приговор Алсынову

Полиция Башкирии завела уголовное дело на участников массовых беспорядков, случившихся у здания суда в Баймаке, где вынесли приговор Фаилю Алсынову (Алчинову). Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на главу общественного совета МВД по региону Рафаила Диваева.

По словам Диваева, дело возбудили по статье «Массовые беспорядки», которая предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет. Он назвал беспорядки угрозой национальной безопасности России и призвал граждан не ломать себе жизнь участием в незаконных акциях.

Беспорядки в Баймаке произошли 17 января. Участники акции в поддержку Алсынова устроили потасовку с силовиками, после чего произошли задержания.

Сегодня суд приговорил Фаиля Алсынова к четырем годам колонии.

28 апреля 2023 года Алсынов во время схода населения возле сельского дома культуры негативно высказался о представителях кавказских национальностей и национальностей Средней Азии.

16 января Алсынова внесли в список террористов и экстремистов за участие в организации «Башкорт» (признана экстремистской на территории России).

Ранее суд в Москве признал пропагандой экстремизма объявления о приеме на работу, в которых содержится пункт о трудоустройстве «только для славян».