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Врачи назвали причины роста заболеваемости коклюшем

Иммунолог Продеус: рост заболеваемости коклюшем — это общемировая тенденция

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Depositphotos

Среди главных причин растущей заболеваемости коклюшем — изменение антигенной структуры инфекции и недостаточный уровень вакцинации, считают врачи. Причем это общемировая тенденция, которая проявлялась бы менее активно, если бы люди вовремя прививались, отметил в беседе с НСН детский аллерголог-иммунолог Минздрава Московской области, профессор, доктор медицинских наук Андрей Продеус.

«Первая причина распространения коклюша — изменение его антигенной структуры. Прививка защищает от двух основных коклюшных токсинов, а их более двадцати, и все они могут вызывать клинические проявления, — пояснил врач. — К сожалению, взрослые люди с таким состоянием, как синдром хронического кашля, как раз и есть пациенты с недолеченным и недовыявленным коклюшем».

Также к причинам роста заболеваемости он отнес коронавирусную инфекцию, на фоне которой во всех странах наблюдался «серьезный провал» с вакцинацией и ревакцинацией.

Антипрививочников в распространении заболевания обвинил директор по развитию RNC Pharma Николай Беспалов, заявив, что при отказе от вакцинации люди не осознают последствий такого шага.

«Вакцинация — единственное эффективное средство профилактики. Здесь не стоит надеяться, что пронесет. Это достаточно тяжелое заболевание для детей, взрослым оно тоже доставляет много неприятностей», — подчеркнул Беспалов.

Так как ученые были готовы к скачку заболеваемости коклюшем, в России в третьей фазе клинических испытаний находится инновационная рекомбинантная вакцина. Причем врачи призывают вовремя ревакцинироваться, так как к 25-30 годам от полученной в детстве прививки иммунитета недостаточно.

Напомним, в Роспотребнадзоре сообщили, что в России плохо выявляется коклюш – зачастую это недовыявляемая инфекция. Родители при длительном кашле ребенка обычно подозревают астму и ведут его к аллергологу.

Врачи ранее объяснили, чем ОРВИ отличается от коклюша.

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