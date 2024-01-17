Глава Ростовской области рассказал о состоянии пострадавших в пожаре на заводе

В результате пожара на полиэфирном заводе в Шахтах пострадало десять человек. Об этом сообщил губернатор Ростовской области Василий Голубев.

По его словам, шестеро из пострадавших госпитализированы. У троих диагностировали ожоги, еще три человека доставили в больницу с травмами различной степени тяжести. Остальные пострадавшие получили травмы легкой степени, им оказали помощь в травмпункте и отпустили домой.

При этом специалисты минздрава региона решили эвакуировать двух пострадавших с ожогами в медучреждения областного в медучреждения областного.

Возгорание на заводе в Шахтах произошло утром 17 января. Очевидцы сообщили, что перед началом пожара слышали взрыв. Завод расположен в поселке Гидропривод, а возгорание, по предварительной информации, началось в цехе по производству наполнителей для матрасов и подушек.

Сотрудник завода заявил, что причиной взрыва мог стать удар по гайке. Он отметил, что из-за действий слесарей с крана слетел вентиль, кислота начала разливаться и случился пожар.

Ранее были названы три возможные причины пожара на петербургском складе Wildberries.