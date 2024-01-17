Спасатель рассказал, как понять, что крещенская купель оборудована правильно

Крещенские купели в обязательном порядке должны быть оборудованы деревянными сходнями, чтобы безопасно войти, окунуться и вылезти, а также иметь места для переобувания. Об этом в интервью «Ридусу» рассказал спасатель и парамедик Максим Штыб.

«Известные несчастные случаи на Крещение, как правило, происходят с теми, кто купался в неположенных местах. Слышали, в позапрошлом году попала в прорубь женщина? Нырнула в прорубь — и все, унесло течением. А официально разрешенные места проверяют», — отметил Штыб.

Кроме того, по его словам, рядом с прорубью должны дежурить спасатели. Он также напомнил, что об «официальных» купелях оповещают местные администрации и православные приходы.

Трагедия, которую упомянул спасатель, произошла 19 января 2022 года. Жительница Санкт-Петербурга прыгнула в прорубь и ушла под лед реки Оредеж, известной сильным течением. Тело женщины удалось найти только девять дней спустя.

Заслуженный спасатель России, член общественной палаты Московской области Сергей Щетинин до этого предупреждал, что перед тем как окунаться в прорубь, необходимо проконсультироваться с врачом. Купаться при наличии хронических заболеваний и проблем с сердечно-сосудистой системой запрещено.

Ранее врачи назвали противопоказания для купания в Крещение.