Несколько человек пострадали при прорыве на теплотрассе в Новосибирске

Пять человек пострадали после прорыва на теплотрассе в Новосибирске, они обратились за врачебной помощью. Об этом сообщает Telegram-канал «Новости Новосибирска» со ссылкой на министерство здравоохранения по Новосибирской области.

«На данный момент — пять обращений за медицинской помощью», — говорится в сообщении.

В ведомстве также сообщили, что в связи с аварией на теплотрассе медицинские организации левобережья Новосибирска работают в режиме теплосбережения.

В случае снижения давления в системе теплоснабжения, больницы и поликлиники будут принимать меры по предотвращению размораживания систем отопления в зданиях, указали в министерстве. В ведомстве готовят схему перераспределения потоков экстренных пациентов в стационары правого берега.

На этой неделе прорыв теплотрассы произошел на перекрестке улиц Славянской и Студеной в Нижнем Новгороде. В результате аварии асфальт залило кипятком, в люк провалился автомобиль, пострадали 11 человек.

Ранее в московском театре прорвало трубу с кипятком во время балета «Щелкунчик».