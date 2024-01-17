В российском регионе потеряли радиационный источник с цезием-137

В Иркутской области группа исследователей потеряла радиационный источник с цезием-137. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

По информации Telegram-канала, группа исследователей, искавших нефть, с 12 по 13 января двигалась по маршруту из Усть-Кута к Чаяндинскому месторождению. С собой они взяли радиационный источник «ИГИ-Ц-4-2» — это небольшая капсула с радиоактивным цезием-137, упакованная в специальный защитный короб. Сообщается, что она была нужна для разведки местности.

Короб с радиоактивным веществом находился в передвижной каротажной станции, однако после завершения поездки он пропал. Сейчас источник ищет полиция.

В 1980-х подобная капсула оказалась замурована в стену жилого дома в Краматорске, сообщает Baza. Жители квартиры, в стене которой было радиоактивное вещество, страдали от онкологических заболеваний.

Ранее в Москве арестовали четверых фигурантов дела о контрабанде радиоактивного цезия-137.