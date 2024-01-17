В Подмосковье поймали мигранта, который около часа не выпускал из такси девушку

В подмосковной Электростали иностранца задержали за то, что он незаконно удерживал в своей машине 17-летнюю девушку. Об этом сообщает управление СК РФ по региону.

Известно, что гражданина Киргизии доставили в отдел, где правоохранителям предстоит выяснить все обстоятельства произошедшего. Сотрудники уполномоченных органов устанавливают все детали произошедшего. Возбуждено уголовное дело по статье о незаконном лишении свободы несовершеннолетней.

Об инциденте стало известно после публикаций в социальных сетях. Девушка следовала из Ногинска в Электросталь. После окончания поездки школьница хотела выйти из машины, но мигрант заблокировал дверь. В автомобиле мужчины она провела около часа. О деталях не сообщается.

Ранее в Тольятти таксист извалял в снегу пассажира за отказ платить за проезд.