Власти Новосибирской области заявили о новой коммунальной аварии в регионе

В Ленинском районе Новосибирска произошла новая коммунальная авария. Об этом сообщил губернатор Новосибирской области Андрей Травников в своем Telegram-канале.

По словам губернатора, авария в системе теплоснабжения произошла на улице Петропавловской.

«Это, очевидно, стало следствием недавней аварии, произошедшей 11 января, во время которой был резко сброшен теплоноситель в сети и нагрузка на трубопроводы увеличилась», — пояснил губернатор.

В настоящее время и.о. мэра Олег Клемешов собирает оперативный штаб для устранения дефекта. В заседании штаба примет участие заместитель Травникова Сергей Семка. Штаб определи сроки устранения аварии и возможную зону отключения потребителей.

До этого генеральный директор «Теплоэнерго» Илья Халтурин говорил, что до 17 января аварийные бригады завершат работы по ликвидации прорыва теплотрассы на перекрестке улиц Славянской и Студеной в Нижнем Новгороде.

Ранее лицей в Орле затопило кипятком после аварии в котельной.