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Мужчина сбил любовницу на автомобиле после того, как ее муж застал их вдвоем

Во Франции мужчина напал на супруга своей любовницы и сбил ее на машине

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Shutterstock/Daniel Tadevosyan

Во Франции мужчина сбил любовницу на своем автомобиле и ударил ножом ее мужа. Об этом сообщает Actu17.

24-летняя девушка встретились со своим любовником в его машине на парковке у магазина Decathlon. Они проводили время вместе вдали от посторонних глаз, но внезапно рядом появился 26-летний муж женщины. Он приблизился к автомобилю, сломал одно из стекол и попытался вытащить на улицу владельца. Последний стал сопротивляться, достал нож и ранил супруга любовницы в руку, после чего наехал на свою возлюбленную, к тому времени покинувшую салон.

В итоге у пострадавшей диагностировали гематомы и возможный перелом запястья, у ее мужа — ножевое ранение. Состояние их здоровья не вызывает опасений у медиков. Дети пары, которые в момент инцидента находились поблизости, были переданы на попечение родственников.

Скрывшегося с места происшествия мужчину вскоре арестовали. Ведется расследование.

Ранее в Великобритании муж узнал об измене жены с его коллегой через радионяню.

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