Роспотребнадзор сообщил о росте числа госпитализаций с ковидом и ОРВИ после праздников

Уровень госпитализации заболевших ковидом, гриппом и ОРВИ после новогодних праздников увеличился на 40%. Об этом сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова в интервью Наиле Аскер-заде на телеканале «Россия-24».

Попова призналась, что ее настораживает выросшее число госпитализированных.

«Это как раз говорит о том, что люди лечились дома, не обращались за медицинской помощью», — пояснила она.

До этого Анна Попова заявляла, что, по прогнозам экспертов Роспотребнадзора, снижение заболеваемости гриппом А в России ожидается через три недели.

Напомним, Роспотребнадзор зафиксировал рост заболеваемости ОРВИ, ковидом и гриппом. По информации ведомства, COVID и ОРВИ составляет 128,1 случая на 10 тыс. населения, что выше базовой нормы на 83%. По мнению ученых, это обычная для текущего времени года ситуация, которая к февралю начнет улучшаться.

Ранее Роспотребнадзор раскрыл показатели заболеваемости гриппом и ОРВИ в России за новогодние праздники.