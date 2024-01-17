Милонову напомнили о «Служебном романе» после его предложения наказывать за развод

Предложение депутата Виталия Милонова наказывать за развод штрафом, обязательными работами или отправкой в зону военной операции на Украине не будет выноситься на обсуждение в Госдуме. Об этом «Газете.Ru» сообщила глава комитета по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина. Она подчеркнула, что не поддерживает инициативу коллеги.

«Обсуждения такой инициативы не будет в Государственной думе. Развод сам по себе — это уже наказание, [в том числе] детям, которые оказались жертвами недопонимания между родителями. Как правило, в 80% случаев причины развода материальные: жилье, низкая заработная плата. В конечном итоге кто-то один из членов семьи не выдерживает и инициирует этот развод. У нас нет в законодательстве права наказывать человека дважды. Он уже наказан тем, что потерял свою вторую половину, потерял возможность общаться с детьми. Поэтому я против таких наказаний», — объяснила Останина.

Депутат добавила, что предложение Милонова прозвучало в ответ на инициативу фракции ЛДПР. Там хотят выплачивать 10 тыс. рублей молодоженам, которые вступят в брак до 35 лет. Останина считает, что это «не та сумма», из-за которой молодые люди будут вступать в брак.

«Если бы мы предложили молодым, студенческим семьям меры поддержки в виде жилья, в виде достойной заработной платы, гарантированного рабочего места — тогда [думали бы] как сохранить семью. Даже в советские годы, критикуемые сегодня с точки зрения того, что тогда общественные организации вмешивались в дела семьи… Помните «Служебный роман», когда великая общественница наблюдала за всеми? Я могу сказать, что эти общественные институты оказывали воздействие. Но никогда не наказывали рублем. В основном рубль и есть главная причина развода. Поэтому у этой инициативы нет перспектив. Перспективы есть у всех инициатив, которые будут касаться комплексной поддержки семей, особенно семей с детьми», — заключила Останина.

До этого Виталий Милонов в ходе заседания комитета по защите семьи заявил, что он «на стороне добра» — и предложил наказывать россиян, которые разводятся.

«Штраф в 100 тысяч или обязательные работы — в зоне СВО. Надо наказывать за разводы. А брак — это же естественно, это и так праздник человеку», — сказал Милонов.

Ранее Милонов призвал полностью запретить стерилизацию мужчин в России.