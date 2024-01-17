Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В Киргизии отстранили от должностей несколько офицеров после катастрофы с вертолетом

МО: в Киргизии ряд офицеров временно отстранили после крушения вертолета

close
100%
РИА Новости

Несколько должностных лиц Сил воздушной обороны Киргизии временно отстранили от должностей после крушения вертолета в Бишкеке. Об этом сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства обороны республики.

В ведомстве пояснили, что офицеров отстранили от должностей для объективного проведения следственных мероприятий.

Военный вертолет Ми-8 разбился утром 17 января во время тренировочного полета. Воздушное судно потерпело крушение в районе «Фрунзе-1» неподалеку от Военного института Вооруженных сил Киргизии.

По данным журналистов, всего в аварии травмы получили восемь человек, из них четверо попали в реанимацию. Один из пострадавших находится в больнице в крайне тяжелом состоянии, отметили медики.

До этого в Ираке военный вертолет упал при взлете из аэропорта Хилва в провинции Салах-эд-Дин.

Ранее летевший в Хорватию частный самолет разбился в Австрии.

Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами