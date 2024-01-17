В Киргизии отстранили от должностей несколько офицеров после катастрофы с вертолетом

Несколько должностных лиц Сил воздушной обороны Киргизии временно отстранили от должностей после крушения вертолета в Бишкеке. Об этом сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства обороны республики.

В ведомстве пояснили, что офицеров отстранили от должностей для объективного проведения следственных мероприятий.

Военный вертолет Ми-8 разбился утром 17 января во время тренировочного полета. Воздушное судно потерпело крушение в районе «Фрунзе-1» неподалеку от Военного института Вооруженных сил Киргизии.

По данным журналистов, всего в аварии травмы получили восемь человек, из них четверо попали в реанимацию. Один из пострадавших находится в больнице в крайне тяжелом состоянии, отметили медики.

До этого в Ираке военный вертолет упал при взлете из аэропорта Хилва в провинции Салах-эд-Дин.

Ранее летевший в Хорватию частный самолет разбился в Австрии.