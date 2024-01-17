«Долбили по гайке»: названа причина взрыва на заводе в Шахтах

Пожар на полиэфирном заводе в городе Шахты произошел из-за того, что рабочие «долбили по гайке» на кране с кислотой, пытаясь его починить. Об этом «Газете.Ru» рассказал сотрудник завода Владислав (имя изменено). Он отметил, что из-за действий слесарей с крана слетел вентиль, кислота начала разливаться и случился пожар.

«Я был в момент взрыва внутри здания. Прям при мне взрыв произошел. На третьем этаже у нас производится нитка сама, то есть капает жидкий раствор — кислота и хлорид. Слесари пытались починить один кран, где капала сама кислота. Они не пытались починить логическим способом, а пытались починить тем, что долбили по гайке. При мощном ударе, они сделали очень сильный удар, произошел треск болта. Вылетел сам вентиль, где была кислота, и она полилась на раствор. Сперва был маленький огонек, потом пошел уже газ. Когда был маленький пожар, мы побежали брать огнетушители, начали тушить. Как мы потушили, я подумал, что это не конец, может быть еще больше», — сказал он.

По словам Владислава, сначала рабочие не поняли степень серьезности происшествия и остались на месте ЧП, несмотря на попытки уговорить их покинуть здание.

«Я говорил: «быстро все уходим», никто не послушал. Потом они увидели, что газ и кислота начали разливаться сильнее, газ становился все хуже и дышать тяжело было. Я спустился на второй этаж за вещами, остальные все остались на третьем этаже. Ключей не было, потому что портфель остался на третьем этаже, пришлось ломать. Забрал вещи, начинаю выходить — происходит второй взрыв, вылетает дверь и ворота. Нам начальство, мастер не говорили, чтобы мы быстро шли на выход. Я даже мастера не стал слушать, решил, что надо всем выходить. Не все послушали после того, как появился маленький огонек. А после того, как большой огонь появился, все уже начали выбегать. Я первый выбежал, минута прошла – выбегают остальные», — добавил он.

По словам мужчины, одного рабочего придавило крышей, еще троих сотрудников не могут найти.

«Пострадал напарник мой, аппаратчик-фильерщик, который собирает комплекты для производства нитки. С верхнего пятого этажа падает крыша, прищемило, придавило напарника. У него, как я понимаю, ногу оторвало. Приехали медики, полиция, пожарные. Я уехал с места. Мне стало страшно, я подумал, что это не конец, у нас же еще под землей трубы есть с кислотой. Мы сели с другим человеком и сразу уехали. Я знаю, что один пострадавший и, как я понимаю, троих не могут найти», — подчеркнул он.

Возгорание на заводе в Шахтах произошло утром 17 января. Очевидцы сообщили, что перед началом пожара слышали взрыв. По предварительной информации МЧС, пожар начался в цехе по производству наполнителей для матрасов и подушек.

Губернатор Ростовской области Василий Голубев заявил, что в причинах пожара на заводе будут разбираться специалисты, а версия с беспилотником пока не подтверждается. По его данным, пострадали девять человек.

Ранее были названы три возможные причины пожара на петербургском складе Wildberries.