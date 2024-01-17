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Россиянин потерял 1 млн рублей после знакомства с девушкой из Испании

Девушка из Испании предложила россиянину заработать, и он лишился 1 млн рублей

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Depositphotos

Житель Нижневартовска лишился сбережений и взял кредит, чтобы начать инвестировать, но все потерял. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по ХМАО.

48-летний местный житель обратился в дежурную часть с заявлением и рассказал, что в ноябре 2023 года он познакомился в интернете с девушкой, проживающей в Испании. Та предложила познакомить его с ее родственником, который якобы являлся успешным трейдером. Вартовчанин согласился, после чего неизвестный мужчина связался с ним в одном из мессенджеров и пообещал научить грамотному инвестированию.

Собеседник убедительно говорил о способах заработка на курсах валют, поэтому россиянин решил рискнуть. Он выполнил все инструкции аналитика и перевел 950 тыс. рублей. Почти половину из этих средств мужчина, как уточняется, взял в кредит.

Спустя некоторое время начинающий инвестор решил вывести часть заработанных средств, но куратор его заблокировал и перестал выходить на связь. Сейчас правоохранители разыскивают причастных к преступлению. Возбуждено уголовное дело по факту мошенничества.

Ранее россиянин перевел трейдерам-мошенникам 22 млн рублей в биткоинах.

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