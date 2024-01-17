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В Индии мужчина переоделся женщиной, чтобы сдать экзамен за свою девушку

The Indian Express: индиец переоделся женщиной и хотел сдать экзамен за подругу

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Cow__Momma/X

В Индии мужчина накрасил губы и переоделся женщиной, чтобы сдать экзамен в университете за свою девушку, пишет The Indian Express.

Как пишут СМИ, мужчина пытался сдать экзамен по врачебной дисциплине и сделал поддельные документы на имя своей девушки. Маскировка помогла индийцу обмануть сотрудников университета, однако его план провалился на биометрических сканнерах.

«Мужчине удалось войти в экзаменационный зал. Однако у чиновников возникли подозрения, поскольку фотография в анкете не совпадала с лицом рассматриваемого кандидата», — говорится в заявлении.

Первоначально сотрудники университета, вскрыв обман, отправили мужчину домой, однако позже на него была подана жалоба, и сейчас он находится под следствием. Также полицейские сейчас работают с девушкой индийца, поскольку тот не мог пойти на сдачу экзамена без ее согласия.

Ранее в США мужчина переоделся женщиной и ограбил три банка.

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