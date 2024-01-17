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Губернатор Белгородской области раскрыл количество снарядов, выпущенных ВСУ по региону

Гладков сообщил, что ВСУ за сутки выпустили 38 снарядов по Белгородской области

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Depositphotos

Вооруженные силы Украины (ВСУ) за минувшие сутки обстреляли территорию Белгородской области 38 раз. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

Он подчеркнул, что были пресечены две попытки украинских военнослужащих совершить террористическую атаку с применением реактивной системы залпового огня (РСЗО) и беспилотников.

«Около 02:40 средствами противовоздушной обороны уничтожены семь снарядов РСЗО «Ольха» и четыре беспилотных летательных аппарата самолетного типа. Утром системой ПВО сбито еще два беспилотника противника и четыре снаряда РСЗО RM-70 «Вампир», — отметил Гладков.

Вячеслав Гладков заявил, что в результате двух атак Украины в отношении Белгорода, которые она предприняла с помощью ракет и беспилотных летательных аппаратов, повреждение получил один хозяйственный объект.

Ранним утром 17 января глава Белгородской области сообщил, что над Белгородом и Белгородским районом работала система противовоздушной обороны (ПВО), были сбиты несколько воздушный целей.

Ранее в России создали новую систему подавления дронов.

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