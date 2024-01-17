Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Москвичей предупредили о приближении рекордных снегопадов

Синоптик Тишковец предупредил, что 18 января в Москве будут рекордные снегопады

close
100%
Евгений Биятов/РИА «Новости»

Жителям Москвы стоит приготовиться к рекордным снегопадам и полуметровым сугробам 18 января, в Крещенский сочельник. Об этом сообщил ТАСС ведущий специалист центра «Фобос» Евгений Тишковец.

«В ночь на четверг станет малооблачно, а температура воздуха в Москве понизится до минус 15-18 °C, в Подмосковье — до минус 15-20 °C мороза», — отметил синоптик.

По его словам, днем из-за теплого атмосферного фронта с запада небо затянут многоярусные облака. «Примерно с 13-14 часов зарядят обложные снегопады, которые будут идти сутки», — предупредил Тишковец.

Согласно прогнозу специалиста «Фобоса», в результате за 24 часа четверга выпадет 10-15 мм осадков, или около четверти от месячной нормы.

«Возможно, что будет установлен суточный рекорд осадков для 18 января, который держится с 2013 года, — 10 мм», — уточнил синоптик.

По его словам, ветер также усилится, его порывы будут достигать штормовых 15-20 м/с.

Закружат метели с ухудшением видимости до 500-1000 метров, а сугробы вырастут на 10 см — до 44-54 см. Это в полтора раза больше положенной в середине зимы нормы, констатировал Тишковец.

В прошлый раз, вскоре после окончания новогодних праздников, жителей Москвы в связи с обильным снегопадом и сильным ветром призывали отказаться от автомобилей и воспользоваться городским транспортом.

Ранее синоптики предупредили москвичей о двух циклонах на этой неделе.

Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами