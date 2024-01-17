Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Во Владивостоке нашли три мины на месте снесенной детской площадки

Неразорвавшиеся мины обнаружили на незаконной детской площадке во Владивостоке

close
100%
Depositphotos

Во Владивостоке нашли три неразорвавшиеся мины на месте бывшей детской площадки. Об этом сообщает kp.ru.

Детский городок в районе Снеговой пади был признан незаконной постройкой. Его возвели самовольно и под линией ЛЭП, поэтому владелец земельного участка в итоге решил снести сооружение. Во время демонтажа в земле застройщик заметил целых три мины.

Местные жители полагают, что на территории района могут находится еще несколько опасных снарядов.

Ранее в Крыму мужчина нашел гранату рядом с детской площадкой.

Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами