Во Владивостоке нашли три мины на месте снесенной детской площадки

Во Владивостоке нашли три неразорвавшиеся мины на месте бывшей детской площадки. Об этом сообщает kp.ru.

Детский городок в районе Снеговой пади был признан незаконной постройкой. Его возвели самовольно и под линией ЛЭП, поэтому владелец земельного участка в итоге решил снести сооружение. Во время демонтажа в земле застройщик заметил целых три мины.

Местные жители полагают, что на территории района могут находится еще несколько опасных снарядов.

Ранее в Крыму мужчина нашел гранату рядом с детской площадкой.