В Московской федерации профсоюзов объяснили, как получить больничные после увольнения

Россияне могут получить больничные, если они заболеют в течение 30 дней после увольнения. Об этом «Москве 24» рассказала заместитель руководителя Правовой инспекции труда Московской федерации профсоюзов Валентина Захаренкова.

«Если работник заболел в течение 30 календарных дней после увольнения, не был трудоустроен на другую работу и открыл больничный, то пособие по временной нетрудоспособности выплачивается последним работодателем. Он оплачивает его за первые три дня, а начиная с четвертого это делает Социальный фонд РФ», — пояснила эксперт.

При этом выплата предоставляется только в том случае, если заболел сам сотрудник. Больничный по уходу за ребенком оформить после увольнения не получится. Если руководство отказывается оплачивать больничный лист, работник может обратиться в государственную трудовую инспекцию, прокуратуру или суд. За это руководителю может грозить административная или уголовная ответственность, предупредила Захаренкова.

Исследование сервисов «Работа.ру» и «СберЗдоровье», с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru», до этого показало, что около трети — 31% — россиян брали больничный в прошлом году. Среди них большинство (60%) респондентов открывали его всего один раз, треть (34%) делали перерыв в работе 2-3 раза.

Ранее стала известна выплата, которая вырастет в два раза с 2024 года.