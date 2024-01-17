Россиянин пытался помешать врачам «скорой» отвезти в больницу избитую им женщину

В Хабаровске мужчина пытался помешать медикам отвезти в больницу избитую им сожительницу. Об этом рассказали в пресс-службе краевого управления Росгвардии.

Вечером 15 января скорая помощь прибыла по вызову в район улицы Совхозной. Через некоторое время во вневедомственной охране узнали о срабатывании в охраняемом автомобиле тревожной кнопки. На место выдвинулись росгвардейцы, которые по прибытии узнали, что 42-летний горожанин активно препятствовал оказанию медицинской помощи своей партнерше. Она потребовалось женщине после того, как мужчина ее жестоко избил.

Когда фельдшеры прибыли к ним домой, хозяин стал оскорблять их и угрожать им, а затем и вовсе разбил стекло в автомобиле «скорой». Он также оказал сопротивление росгвардейцам, когда те пытались усадить его в патрульную машину. Тогда силовики применили физическую силу и спецсредства.

Задержанного, ранее неоднократно привлекавшегося к административной ответственности, доставили в отдел полиции. О состоянии здоровья пострадавшей от его рук женщины пока ничего неизвестно. Правоохранители начали проверку.

Ранее в Карелии мужчина сам вызвал скорую помощь и избил приехавшего к нему фельдшера.