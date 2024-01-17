В Свердловской области закрыли цех с поддельным алкоголем

В Свердловской области выявили цех, где производили контрафактный алкоголь. Об этом сообщает член Общественной палаты Екатеринбурга Дмитрий Чукреев.

Инцидент произошел в поселке Новокосулино-2. Полиция приехала в помещение в момент, когда местные работники готовили новую партию. По словам Чукреева, владельцы предприятия уже некоторое время продавали некачественную продукцию.

Во время рейда правоохранители изъяли более трех тысяч литров спирта. Помимо этого, они нашли готовую продукцию, бутылки и этикетки. Всего найдено 150 коробок с поддельным алкоголем.

На данный момент правоохранители решают вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее в Уфе мужчину жестоко избили из-за замечания компании, распивавшей алкоголь в подъезде.