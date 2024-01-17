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В посольстве России подтвердили задержание профессора Морозова в Эстонии

В посольстве России сообщили о задержании профессора Морозова в Эстонии

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Shutterstock

Временный поверенный в делах России в Эстонии Ленар Салимуллин подтвердил информацию о задержании гражданина России Вячеслава Морозова полицией безопасности Эстонии (КАПО) по подозрению в осуществлении «разведывательной деятельности». Об этом пишет РБК.

Морозов ранее работал преподавателем Тартуского университета и специализировался в области современной политической теории и отношений России с Европейским союзом.

Дипломаты посольства России посетили Морозова в таллинской тюрьме и продолжат следить за соблюдением его прав и оказывать необходимое содействие. Генеральный директор КАПО Марго Паллосон заявил, что дело иллюстрирует стремление российских спецслужб проникнуть в различные сферы жизни Эстонии.

В данный момент детали расследования не раскрываются. В КАПО отметили, что Морозов с 1 сентября 2023 года по 11 января 2024 года занимал должность профессора международной политической теории.

До этого стало известно, что депортированному из Латвии пенсионеру Борису Каткову предоставят временное жилье в общежитии квартирного типа.

Ранее в Косово задержали сына президента Сербии Александара Вучича.

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