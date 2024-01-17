Стоматолог рассказала о влиянии стресса на здоровье зубов

При хроническом стресс страдает общий иммунитет, а каскадом запускается сбой уровня гормонов и защитных барьеров. На фоне этого изменения происходят и в полости рта, рассказала «Газете.Ru» стоматолог-терапевт, стоматолог-пародонтолог клиники «СМ-Стоматология», к.м.н. Елена Мартынова.

Так, по ее словам, стресс приводит к нарушению показателей гормонов щитовидной и поджелудочной желез. Страдает минеральный обмен, повышается уровень инсулина.

«Для зубов это чревато снижением прочности эмали, нарушением микроциркуляции в сосудах десен и костной ткани. Постоянно повышенный уровень кортизола приводит к обострению воспалительных процессов в тканях пародонта», — сказала врач.

Также она обратила внимание, что заедать стресс — знакомый алгоритм для многих. Сладкое, мучное, газированные и спиртные напитки — сочетание для повышения уровня кислоты и активного роста бактерий в ротовой полости. При этом регулярная гигиена полости рта в таких стрессовых случаях часто уходит на второй план. Кроме того, в стрессовой ситуации у человека происходит уменьшение количества слюны, а также снижается выделение факторов защиты клетками слюнных желез, подавляется размножение полезных бактерий. Из-за это возможна провокация герпетической инфекции и кандидоза полости рта, добавила стоматолог Мартынова.

«Как результат — воспаление и кровоточивость десен, множественный кариес, стоматиты, сухость полости рта, боль, жжение при разговоре и приеме пищи, нарушение вкусовой чувствительности. А седативные препараты и антидепрессанты, которые принимают при терапии, также снижают выработку слюны», — отметила она.

На фоне стресса могут активизироваться и вредные привычки, например, привычка постоянно облизывать, кусать губы или грызть предметы (карандаши, ногти, ручки). Это приводит к постоянной травме губ, десен и разрушению эмали. А хроническая травма со временем может перейти в предраковое состояние. По ее словам, еще один показатель длительного стресса и повышенного тонуса мышц — боль по утрам в суставе и челюстях, щелчки, хруст, скрежетание зубами, головные боли. В дальнейшем это приводит к патологической стираемости, повышению подвижности и смещению зубов. Как следствие, перегрузка неизбежно приводит к потере костной ткани и удалению зубов.

«Мы не можем избежать стресса, но можем снизить риск заболеваний зубов и десен, предупредить нарушение прикуса. Обязательна гигиена полости в домашних условиях: необходимо чистить зубы дважды в день, использовать ирригатор, зубную щетку, зубную нить, межзубные ершики. Раз в полгода посещайте стоматолога для профессиональной гигиены и осмотра, даже если ничего не болит», — резюмировала врач.

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