Меньше половины россиян уложились в запланированный бюджет на праздниках

Треть россиян (34%) потратили за время новогодних каникул не более 10 тыс. рублей, еще столько же — от 10 до 25 тыс. рублей. Затраты каждого шестого опрошенного (17%) составили от 25 тыс. до 50 тыс. рублей. Это показало исследование сервиса Работа.ру, с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru».

Еще 8% респондентов потратили от 50 тыс. до 75 тыс. рублей, 4% — от 75 тыс. до 100 тыс. рублей, а 2% — от 100 тыс. до 250 тыс. рублей.

Более 250 тыс. рублей израсходовали в новогодние каникулы всего 1% опрошенных.

По данным исследования, 4 из 10 россиян уложились в запланированный бюджет, а вот у 25% сумма оказалась больше той, на которую они рассчитывали.

При этом 35% опрошенных не планировали бюджет заранее.

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