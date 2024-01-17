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В Общественной палате предложили возродить советские санатории для борьбы с алкоголизмом

Член ОП РФ Муслимов: нужно вернуть советские санатории для борьбы с алкоголизмом

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В России, по данным Росстата, впервые за десять лет начало расти число случаев алкогольной зависимости среди граждан. В решении этой проблемы может помочь возвращение практики санитарно-курортного лечения, заявил в беседой с «Газетой.Ru» член Комиссии по здравоохранению Общественной палаты РФ, председатель Национальной ассоциации управленцев сферы здравоохранения Муслим Муслимов.

«Проблема надломленного психоэмоционального состояния, из-за которого люди зачастую и тянутся к спиртному, кроется как во внешних обстоятельствах, так и в нас самих. Нужно подходить к ее решению комплексно — и в этом задача как государства, так и общества. Важно чем-то занять людей и дать им возможность перезагрузиться. Первое, что нужно сделать на государственном уровне — это вернуть практику санаторно-курортного лечения, популярную во времена СССР. Ежегодно миллионы граждан отправлялись в санатории, чтобы восстановить здоровье и силы. И это действительно помогало эффективно бороться как с физической, так и моральной усталостью», — сказал Муслимов.

По его словам, другим важным аспектом является синдром эмоционального выгорания, с которым работники всего мира, в том числе россияне, сталкиваются все чаще.

«Не случайно Всемирная организация здравоохранения официально внесла синдром выгорания в перечень Международной классификации болезней. Для того чтобы распознать признаки возникновения данного синдрома, руководителям необходимо регулярно проводить мониторинг состояния сотрудников и обучать их техникам работы со стрессом. В этом может помочь профессиональное медицинское сообщество», — отметил член Общественной палаты РФ.

Еще один фактор кроется уже в нас самих: люди, за последние годы привыкшие отдыхать за границей, в новых реалиях не всегда могут себе это позволить.

«Отпуск на столь любимых у россиян курортах Турции, Египта, Таиланда и других направлениях заметно вырос в цене, из-за чего многие люди вообще отказались от поездок. Но давайте внимательно посмотрим на многочисленные преимущества внутреннего туризма: нужно открывать для себя красивые места на территории нашей страны. Тем более что цены на авиабилеты по России, даже в самые отдаленные уголки, часто заметно ниже, чем на большинство иностранных направлений», — заключил Муслимов.

Ранее нарколог перечислил признаки начальной стадии алкоголизма.

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