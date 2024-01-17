В 2023 году россияне заранее планировали свои путешествия

В 2023 году среди россиян значительно вырос горизонт бронирования жилья по сравнению с годом ранее. Это показало исследование сервиса «Яндекс. Путешествия», с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru». В исследовании учитывались данные по бронированиям по зарубежным и внутренним направлениям.

За прошедший год россияне стали заранее готовиться к поездкам — в среднем в 2023 году пользователи бронировали отели за 16 дней, что на 33% выше показателей 2022 года.

Расширился список регионов, где количество ранних бронирований выросло. В число тех, где заметнее всего вырос горизонт планирования, вошли Калининградская область (29 дней), Республика Дагестан (29 дней), Краснодарский край (26 дней), Карачаево-Черкесская Республика (24 дня) и Республика Карелия (23 дня).

Также аналитики определили, жители каких регионов в этом году стали значительно раньше бронировать отели для предстоящих поездок. На первом месте оказались пользователи из Мурманска — их горизонт бронирования жилья увеличился на 56% по сравнению с 2022 годом. На втором месте — пользователи из Новороссийска (+54%), на третьем — из Тулы (+53%). Еще в число тех, кто чаще стал выбирать жилье заранее, вошли пользователи из Тюмени (+51%) и Рязани (+50%).

Что касается зарубежного направления, то россияне стали также планировать поездки заблаговременно. В топ стран вошли страны ближнего зарубежья:

Абхазия (бронировали жилье в среднем за 51 день до поездки), Турция (за 26 дней), Армения (за 21 день), Белоруссия (за 18,5 дней), Казахстан (за 15,5 дней).

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